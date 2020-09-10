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Дистанционное обучение в школах поддерживают 5% украинцев

Киев, Четверг 10 сентября 2020 12:56
Дистанционное обучение в школах поддерживают 5% украинцев
Фото: 1 сентября (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство украинцев считают, что дети должны ходить в школу

Три четверти украинцев (72%) считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе (с посещением учебных заведений). Кроме того, 19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% - полностью дистанционную.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Дистанционное обучение в школах поддерживают 5% украинцев

По данным опроса, 74% считают, что ситуация с весенним карантином негативно повлияла на успешность обучения детей в школах, а 66% имеют подобные ожидания и относительно обучения в этом году.

Среди тех, чьи дети учились в школе в этом году во время карантина, 86%, что они имели доступ к онлайн обучению, 14% - не имели. Основными причинами, которые помешали онлайн обучению, опрошенные, чьи дети не учились дистанционно, назвали отсутствие интернета (33%), плохую организацию со стороны учебного заведения (15%) и отсутствие компьютера, планшета или мобильного телефона (14%).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 1-5 сентября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, положительно относятся к введению дистанционного обучения в связи с пандемией нового коронавируса 32,3% граждан Украины. Против решения правительства выступают 49,7% украинцев.

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