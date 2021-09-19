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В Украине 3983 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили за минувшие сутки 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 767 человек; летальных исходов - 46; выздоровевших - 546 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 176 человек, методом ИФА - 3 982 человека, экспресс-тестами - 18 700 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 348 381 человек;
  • выздоровели - 2 230 852 человека;
  • летальных исходов - 54 875.

Напомним, только в трех областях Украины не превышен уровень заболеваемости коронавирусом.

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