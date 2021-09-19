В Україні 3983 нових випадки коронавірусу

В Україні виявили за минулу добу 3983 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу підтвердили у Харківській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 1 767 осіб; летальних випадків - 46; одужали - 546 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 23 176 осіб, методом ІФА - 3 982 особи, експрес-тестами - 18 700 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
За весь час пандемії в Україні: