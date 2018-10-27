У Харкові горів студентський гуртожиток, постраждали 6 людей

Фото: пожежа (ДСНС)

Студенти отруїлися чадним газом

У Харкові в ніч на суботу, 27 жовтня, сталась пожежа у студенському гуртожитку, внаслідок якої потраждали шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Інформація про пожежу рятувальникам надійшла о 04:15. Горів дев’ятиповерховий гуртожиток Харківського національного університету радіоелектроніки на вул. Целіноградська, 58.

"По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що у кімнаті на 5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку горять домашні речі та холодильник. Площа пожежі склала близько 10 кв.м. Через сильне задимлення необхідна була термінова евакуація студентів з верхніх поверхів гуртожитку", зазначили в ДСНС.

Рятувальники витягли із задимленого приміщення 5 студентів, а також евакуювали 35 людей.

Фото: пожежа у гуртожитку в Харкові (ДСНС)

"Внаслідок пожежі постраждало шість осіб: троє студентів з кімнати де виникла пожежа та ще троє хлопців з інших кімнат. Вони намагалися самотужки загасити пожежу, ще до прибуття рятувальних підрозділів. З діагнозом незначне отруєння чадним газом їх було доставлено до відділення токсикології 2 міської лікарні для обстеження", - уточнили в ДСНС.

Пожежу локалізували о 4:30, а о 5:07 повністю ліквідували. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Києві зранку в суботу, 27 жовтня, сталась пожежа на на станції технічного обслуговування (СТО), внаслідок чого згоріло три автомобілі. Ще 4 машини пошкоджені.