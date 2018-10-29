Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +22

Фото: в Україні переважно без опадів (РБК-Україна)

У Києві вдень до +18

Погода на сьогодні: 29 жовтня 2018 на території України переважно без опадів, на заході та півночі місцями можливі дощі, температура повітря вдень до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься від +15 до +22. На півночі дощі очікуються в Чернігівській і Сумській областях, вдень до +18.

В центральній частині ясно і сухо, вдень від +17 до +19, вночі від +9 до +12. На сході без опадів, вдень від +16 до +20, вночі від +8 до +12. На півдні теж сухо, температура вдень від +18 до +22, вночі від +11 до +14.

Фото: прогноз погоди на 29 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 29 жовтня без опадів, вдень від +16 до +18, вночі від +8 до +10. Вітер південний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області