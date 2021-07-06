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В Украине к 30-й годовщине независимости могут амнистировать более тысячи осужденных

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Украина, Вторник 06 июля 2021 15:53
В Украине к 30-й годовщине независимости могут амнистировать более тысячи осужденных
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять законопроект №5249 об амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Такую рекомендацию дал правоохранительный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Документ предлагает объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые наиболее незащищенные и уязвимые социально:

  • на несовершеннолетних,
  • женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью,
  • лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями,
  • лиц, достигших пенсионного возраста,
  • участников боевых действий.

В законе прописаны основные критерии для применения амнистии:

  • незначительная общественная опасность деяний, которые совершил осужденный;
  • объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижающие опасность этих лиц;
  • значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

Решение о применении или неприменении амнистии суд будет принимать в отношении каждого лица индивидуально.

"По сообщению Минюста в случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 1046 человек, также 135 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, будет сокращена наполовину неотбытая часть наказания", - указано в сообщении.

Закон определяет также категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Прежде всего, это лица, которым смертную казнь в порядке помилования заменили на лишение свободы, и осужденные к пожизненному лишению свободы; которые имеют две и более судимости за совершение умышленных тяжких и/или особо тяжких преступлений; осужденные за преступления против основ национальной безопасности Украины, террористический акт, бандитизм, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

На амнистию не смогут претендовать граждане, осужденные за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц; лица, которых амнистировали за последние 10 лет и которые вновь совершили умышленное уголовное преступление; лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления).

В комитете отметили, что принятие закона позволит уменьшить расходы государства на содержание осужденных в исправительных учреждениях.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №5249 в первом чтении", - говорится в сообщении.

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