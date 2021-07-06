В Україні до 30-ї річниці незалежності можуть амністувати понад тисячу засуджених

Документ пропонує оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально:

на неповнолітніх,

жінок та чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю,

на осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання,

осіб, що досягли пенсійного віку,

учасників бойових дій.

У законі прописані основні критерії для застосування амністії:

незначна суспільна небезпека діянь, що вчинив засуджений;

об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), що суттєво знижують небезпечність цих осіб;

значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

Рішення про застосування або незастосування амністії суд буде приймати щодо кожної особи індивідуально.

"За повідомленням Мін’юсту у разі прийняття законопроекту попередньо підлягатимуть звільненню 1046 осіб, також 135 засудженим, які відбувають покарання у виді обмеження волі та інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, буде скорочено наполовину невідбуту частину покарання", - вказано у повідомленні.

Закон визначає також категорії засуджених, щодо яких амністія не застосовується. Насамперед, це особи, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і засуджені до довічного позбавлення волі; які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких злочинів; засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

На амністію не зможуть претендувати громадяни, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб; особи, яких амністували протягом останніх 10 років та які знову вчинили умисне кримінальне правопорушення; особи, які вчинили злочини з використанням службового становища (корупційні злочини).

У комітеті зазначили, що ухвалення закону дозволить зменшити витрати держави на утримання засуджених у виправних закладах.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №5249 у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.