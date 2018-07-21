В Украине до 23 июля сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Высокая пожарная опасность ожидается на юге и в Днепропетровской области

В Украине сегодня, 21 июля, и до 23 июля сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщается, что пожарная опасность чрезвычайного уровня ожидается на юге и в Днепропетровской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о возможной грозе в Киеве сегодня, 21 июля. Кроме того, днем в столице ожидается кратковременный дождь и до +27 градусов тепла.

Отметим, сильные дожди на Закарпатье привели к подъему воды в реках региона выше установленной нормы.