У Києві у найближчі 2-3 години очікується гроза

До кінця доби 21 липня у Києві очікуються грози

У Києві сьогодні, 21 липня 2018 року, у найближчі 2-3 години очікується гроза, яка протримається до кінця поточної доби. Про це повідомляється на сайті Київміськдержадміністрації.

Як зазначається, у найближчі години у Києві, за даними синоптиків, очікується гроза.

Також за інформацією вітчизняних синоптиків, сьогодні у Києві очікується мінлива хмарність, вітер 5-10 м/с та до +27 градусів тепла вдень. Крім того, зазначається, що протягом дня у Києві можливий короткочасний дощ.

Киянам рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ЛЕП та дерев, щільно закрити вікна, а також у разі сильного вітру знайти укриття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підвищення рівня води річок на Закарпатті через сильні дощі.