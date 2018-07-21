В Україні до 23 липня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Висока пожежна небезпека очікується на півдні та у Дніпропетровській області

В Україні від сьогодні, 21 липня, і до 23 липня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, повідомляється, що пожежна небезпека надзвичайного рівня очікується на півдні та у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про можливу грозу у Києві сьогодні, 21 липня. Крім того, вдень у столиці очікується короткочасний дощ та до +27 градусів тепла.

Зазначимо, сильні дощі на Закарпатті призвели до підйому води у річках регіону вище за встановлену норму.