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"Интертелеком" лишился лицензии на 4G

Новости » Телеком & IT     01.04.2020 - 16:07
"Интертелеком" лишился лицензии на 4G
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Интертелеком" вовремя не оплатил лицензии

Национальный мобильный оператор "Интертелеком" лишился лицензии на 4G. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по регулированию в сфере связи и информатизации.

Сообщается, что ранее НКРСИ удовлетворила заявления "Интертелекома" и операторов большой тройки о распределении 4G частот в диапазоне 800 - 900 МГц в рамках кампании по расширению доступа к мобильному интернету в Украине. Однако "Интертелеком" не оплатил в установленные сроки стоимость лицензий - на сегодня поступило только 1 млн гривен, что составляет около 0,5% от необходимой суммы. Причем полная сумма должна была быть оплачена до 10 марта 2020 года.

В связи с этим 17 марта НКРСИ отменила решение о выдаче лицензии "Интертелекому", однако оператору предоставили отсрочку до апреля. Однако по состоянию на 31 марта средства так и не поступили и решение об аннулировании лицензии вступило в силу.

Также сообщается, что следующим шагом должно стать аннулирование разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств. Другими словам, абонентам "Интертелекома" грозит прекращение обслуживания.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил распределение частот для покрытия 4G в селах.

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