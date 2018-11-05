В Украине на 200 млн гривен перевыполнили план платежей от аренды госимущества

Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

С начала года Фонд госимущества перечислил 1,2 млрд гривен от аренды объектов

В Украине за 10 месяцев на 200 млн гривен перевыполнили план поступлений от аренды государственного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова в Facebook.

По словам Трубарова, Фонд за 10 месяцев уже перечислил в бюджет 1,2 млрд гривен. Он также добавил, что ФГИУ разработал новый закон об аренде, который сделает невозможным незаконную аренду госимущества балансодержателем.

"Новый закон также дает возможность бороться с недобросовестными арендаторами и сводит к минимуму влияние чиновника на конкурсы. Принятие нового закона нужно еще в этом году, чтобы уже со следующего года работать по новым правилам", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Фонд госимущества опубликовал инструкцию для инвесторов "Центрэнерго". В документе по дням расписаны все этапы проведения конкурса и указано, какие меры осуществляются на каждом из этапов с момента подачи заявок на приватизацию.

Отметим, аукцион по приватизации "Центрэнерго" запланирован на 13 декабря.