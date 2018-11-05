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В Україні на 200 млн гривень перевиконали план платежів від оренди держмайна

Новини » Економіка    05.11.2018 - 14:57
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

З початку року Фонд держмайна перерахував 1,2 млрд гривень від оренди об'єктів

В Україні за 10 місяців на 200 млн гривень перевиконали план надходжень від оренди державного майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова у Facebook.

За словами Трубарова, Фонд за 10 місяців вже перерахував до бюджету 1,2 млрд гривень. Він також додав, що ФДМУ розробив новий закон про оренду, який унеможливить незаконну оренду держмайна балансоутримувачем.

"Новий закон також дає можливість боротися з недобросовісними орендарями і зводить до мінімуму вплив чиновника на конкурси. Прийняття нового закону потрібно ще цього року, аби вже з наступного року працювати за новими правилами", - додав він.

В Україні на 200 млн гривень перевиконали план платежів від оренди держмайна

Нагадаємо, минулого тижня Фонд держмайна опублікував інструкцію для інвесторів "Центренерго". У документі по днях розписано всі етапи проведення конкурсу та зазначено, які заходи здійснюються на кожному з етапів з моменту подачі заявок на приватизацію.

Зазначимо, аукціон з приватизації "Центренерго" запланований на 13 грудня.

 

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