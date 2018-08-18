В Украине до 20 августа сохранится высокий уровень пожарной опасности

В ГСЧС предупреждают о пожарной опасности 5 класса

В Украине до 20 августа 2018 года сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в период с 18 по 20 счерпня уровень пожарной опасности 5 класса - чрезвычайный ожидается почти по всей Украине. Исключением являются отдельные районы на западе страны, а также Винницкой и Житомирской областей.

Кроме того, 19-20 августа пожарная опасность чрезвычайного уровня обойдет также и Киевскую область.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Украине ожидаются грозы, шквалы, а местами и град. В частности, грозы ожидаются в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Отметим, в ночь на 12 августа в Соломенском районе Киева горел офис одной из фармацевтических компаний - возникло возгорание на втором этаже и кровле офисного здания, которое, по предварительной информацией, не эксплуатировалось. Также отмечалось, что в Киеве по адресу Аэродромная, 12 зарегистрирована фармацевтическая компания "Дженом Биотек".