Синоптики предупреждают о грозах в Украине

Также местами ожидаются шквалы 15-20 м/с

В Украине сегодня, 18 августа 2018 года, ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня на севере, западе, а также в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами пройдет град. Кроме того, местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 17 августа 2018 года, из-за сильной грозы во Львове были затоплены улицы, что привело к остановке движения общественного транспорта. К ликвидации последствий сильного ливня привлекались спасатели, которые вынесли из подтопленных транспортных средств 130 человек, в том числе 15 детей. Всего за день во Львове выпало 28% от месячной нормы осадков.

Также в городском совете Львова создан координационный штаб для ликвидации последствий ливня, который подтопил ряд улиц города. Сформированы группы, которые обследуют подвалы домов на тех улицах, где было больше всего воды - это Сахарова, Городецкая, Богуна, Черновола, Родниковая.