В Україні до 20 серпня утримається високий рівень пожежної небезпеки

У ДСНС попереджають про пожежну небезпеку 5 класу

В Україні до 20 серпня 2018 року утримається високий рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у період з 18 по 20 счерпня рівень пожежної небезпеки 5 класу - надзвичайний очікується майже по всій Україні. Винятком є окремі райони на заході країни, а також Вінницької та Житомирської областей.

Крім того, 19-20 серпня пожежна небезпека надзвичайного рівня омине також і Київську область.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Україні очікуються грози, шквали, а місцями і град. Зокрема, грози очікуються у Черкаській, Полтавській та Вінницьких областях.

Відзначимо, в ніч на 12 серпня в Солом'янському районі Києва горів офіс однієї з фармацевтичних компаній - виникло загорання на другому поверсі і покрівлі офісної будівлі, яка, за попередньою інформацією, не експлуатувалася. Також зазначалося, що в Києві за адресою Аеродромна, 12 зареєстрована фармацевтична компанія "Дженом Біотек".