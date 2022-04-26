В Украине более 2 млн человек стали переселенцами после вторжения РФ, - Минсоцполитики

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна заявила, что с момента введения военного положения из-за вторжения РФ уже более 2 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Всего же в Единой информационной базе данных о переселенцах есть информация относительно 3,4 миллиона граждан Украины.
"Из них более 2 миллионов - это люди, вынужденно переместившиеся после военного положения. И из них 1,9 миллиона - вынужденно переместились впервые", - отметила Лазебная.
Отмечается, что большинство граждан после начала широкомасштабной войны РФ против Украины переехали во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.
Чаще всего люди выезжали из Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.
Ранее сообщалось, что по данным ООН, в Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем.
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