В Украине более 2 млн человек стали переселенцами после вторжения РФ, - Минсоцполитики

Всего же в Единой информационной базе данных о переселенцах есть информация относительно 3,4 миллиона граждан Украины.

"Из них более 2 миллионов - это люди, вынужденно переместившиеся после военного положения. И из них 1,9 миллиона - вынужденно переместились впервые", - отметила Лазебная.

Отмечается, что большинство граждан после начала широкомасштабной войны РФ против Украины переехали во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

Чаще всего люди выезжали из Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.