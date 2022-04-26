В Україні понад 2 млн людей стали переселенцями після вторгнення РФ, - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що з моменту введення воєнного стану через вторгнення РФ вже понад 2 мільйони людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Всього ж в єдиній інформаційній базі даних про переселенців є інформація щодо 3,4 мільйона громадян України.
"З них понад 2 мільйонів - це люди, які вимушено перемістились після провадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона - вимушено перемістились вперше", - зазначила Лазебна.
Зазначається, що більшість громадян після початку широкомасштабної війни РФ проти України переїхали до Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Київської областей.
Найчастіше люди виїжджали з Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Київської областей.
Раніше повідомлялося, що за даними ООН, в Україні з початку війни кожен шостий житель став біженцем.
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