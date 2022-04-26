В Україні понад 2 млн людей стали переселенцями після вторгнення РФ, - Мінсоцполітики

Всього ж в єдиній інформаційній базі даних про переселенців є інформація щодо 3,4 мільйона громадян України.

"З них понад 2 мільйонів - це люди, які вимушено перемістились після провадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона - вимушено перемістились вперше", - зазначила Лазебна.

Зазначається, що більшість громадян після початку широкомасштабної війни РФ проти України переїхали до Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Київської областей.

Найчастіше люди виїжджали з Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Київської областей.