В Україні у 18 областях почалося опалення житлового фонду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві до опалення підключено 97,5% об'єктів соцсфери і 55,9% житлових будинків

до опалення підключено 57,5% об'єктів соціальної сфери та 40,6% житлових будинків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України.

За станом на ранок 29 жовтня опалювальний сезон в житловому фонді почався в 18 областях. Не підключені до опалення житлові будинки у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Найбільший відсоток підключення до опалення соціального фонду у Вінницькій (98,6%) області, Києві (97,5%), Івано-Франківській (92,9%) та Кіровоградській (85,6%) областях. Найменший - у Волинській (1,8%), Львівській (2,5%) та Херсонській (8,1%) областях.

Нагадаємо, з 29 жовтня має початися опалення житлового фонду у Львові. Як повідомили в місцевій міськраді, при потеплінні градус тепла буде зменшено.

Також повідомлялося, що 28 жовтня в Україні розпочався опалювальний сезон у всіх областях. При цьому у восьми областях - Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій, не було опалення житлового фонду.