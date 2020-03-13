В Украине с 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение

В Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинцы будут иметь возможность вернуться домой.

"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирские авиасообщения. Если мы говорим о суше и морском - то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство", - заявил Разумков.

Он отметил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше - это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать бортики исключительно из граждан Украины", - добавил он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии в Китае.

Как сообщало РБК-Украина, Разумков не исключил, что Рада проведет несколько внеочередных заседаний. По его словам, на следующей неделе будет известно о внеочередных заседаниях, на которых будет приниматься законопроекты необходимые для обеспечения работы различных учреждений.