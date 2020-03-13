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В Україні з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення

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Після 17 березня громадянам України доведеться повертатись до України автотранспортним шляхом

В Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу COVID-19. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українці будуть мати можливість повернутись додому.

"Щодо пасажирського сполучення, з 17 березня з 00:00 годин воно буде повністю обмежено. Повністю пасажирські авіасполучення. Якщо ми говоримо про суходол та морське - то наші громадяни будуть мати можливість повернутись до нашої держави", - заявив Разумков.

Він наголосив, що після 17 березня громадянам України доведеться повертатись до України автотранспортним шляхом.

"Я думаю, що авіаційний транспорт не є єдиним. І я думаю, що будуть інші механізми повернення наших громадян. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть. Автотранспорт - це спосіб повернення до території нашої держави. Ситуація наступна: повернення громадян через кордон суходолом - це досить легко забеспечити. А якщо ми говоримо про авіатранспорт, нажаль, ми не можемо формувати борти виключно з громадян України", - додав він.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу. В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії в Китаї.

Як повідомляло РБК-Україна, Разумков не виключив, що Рада проведе кілька позачергових засідань. За його словами, наступного тижня буде відомо про позачергові засідання, на яких буде прийматись законопроекти необхідні для забезпечення роботи різних установ.

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