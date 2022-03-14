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В Украине с 15 марта начнет работать миграционная служба

Автор: Анна Шиканова

В Украине с 15 марта во всех регионах Украины снова начнет работать миграционная служба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Дениса Монастырского в эфире UAразом.

В Украине возобновят работу отделения миграционной службы в большинстве регионов страны. Будут приниматься заявки на оформление заграничных паспортов.

"С завтрашнего дня во всех регионах Украины заработает миграционная служба. Которая будет принимать заявки на оформление загранпаспортов, продление их срока, а также приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены", - сообщил Монастырский.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в МВД сообщили, что кадыровцы планировали захватить детский дом.

А также рассказывали о том, что НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличных в иностранной валюте.

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Министерство внутренних дел УкраиныГМС