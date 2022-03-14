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В Україні з 15 березня почне працювати міграційна служба

Автор: Анна Шиканова

В Україні з 15 березня у всіх регіонах України знову почне працювати міграційна служба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Дениса Монастирського в ефірі UAразом.

В Україні відновлять роботу відділення міграційної служби в більшості регіонів країни. Прийматимуться заявки на оформлення закордонних паспортів.

"З завтрашнього дня у всіх регіонах України запрацює міграційна служба. Яка буде приймати заявки на оформлення закордонних паспортів, продовження їх терміну, а також прийняли рішення уряду про вклеювання фотографій дітей в закордонні паспорти батьків, щоб можна було виїжджати за кордон. Ці послуги будуть відновлені", - повідомив Монастирський.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВС повідомили, що кадирівці планували захопити дитячий будинок.

А також розповідали про те, що НБУ повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті.

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