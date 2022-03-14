В Украине с 15 марта начнет работать миграционная служба

В Украине с 15 марта во всех регионах Украины снова начнет работать миграционная служба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Дениса Монастырского в эфире UAразом.

В Украине возобновят работу отделения миграционной службы в большинстве регионов страны. Будут приниматься заявки на оформление заграничных паспортов.

"С завтрашнего дня во всех регионах Украины заработает миграционная служба. Которая будет принимать заявки на оформление загранпаспортов, продление их срока, а также приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены", - сообщил Монастырский.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!