В Україні з 15 березня почне працювати міграційна служба
В Україні з 15 березня у всіх регіонах України знову почне працювати міграційна служба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Дениса Монастирського в ефірі UAразом.
В Україні відновлять роботу відділення міграційної служби в більшості регіонів країни. Прийматимуться заявки на оформлення закордонних паспортів.
"З завтрашнього дня у всіх регіонах України запрацює міграційна служба. Яка буде приймати заявки на оформлення закордонних паспортів, продовження їх терміну, а також прийняли рішення уряду про вклеювання фотографій дітей в закордонні паспорти батьків, щоб можна було виїжджати за кордон. Ці послуги будуть відновлені", - повідомив Монастирський.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВС повідомили, що кадирівці планували захопити дитячий будинок.
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