ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні з 15 березня почне працювати міграційна служба

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 21:46
В Україні з 15 березня почне працювати міграційна служба Фото: з 15 березня в Україні почне працювати міграційна служба (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 15 березня у всіх регіонах України знову почне працювати міграційна служба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Дениса Монастирського в ефірі UAразом.

В Україні відновлять роботу відділення міграційної служби в більшості регіонів країни. Прийматимуться заявки на оформлення закордонних паспортів.

"З завтрашнього дня у всіх регіонах України запрацює міграційна служба. Яка буде приймати заявки на оформлення закордонних паспортів, продовження їх терміну, а також прийняли рішення уряду про вклеювання фотографій дітей в закордонні паспорти батьків, щоб можна було виїжджати за кордон. Ці послуги будуть відновлені", - повідомив Монастирський.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВС повідомили, що кадирівці планували захопити дитячий будинок.

А також розповідали про те, що НБУ повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті.

Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України ДМС
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну