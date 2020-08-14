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Киев и три региона приближаются к 50% по загруженности больниц больными COVID-19

Пятница 14 августа 2020 11:53
Киев и три региона приближаются к 50% по загруженности больниц больными COVID-19
Фото: Максим Степанов (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Степанов призывает людей соблюдать карантинные правила, чтобы количество больных было меньшим

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев и три области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19. Он призывает людей соблюдать карантинные правила, чтобы количество больных было меньшим.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

"На грани 50% сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область - те области, где мы фиксируем большое количество больных и большое количество людей, которые госпитализируются", - сказал Степанов.

Кроме того, он добавил, что во Львовской области наблюдается заполненность коек в более 50%.

"Вы видите, что мы растем каждый день. У нас к лидерам добавились регионы, которые еще пару недель назад не давали такой картины по количеству больных. Это и Одесская, и Харьковская области", - отметил министр.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения сообщило о антирекорде по количеству госпитализированных с коронавирусом.

Кроме того, загруженность коек в Киеве превысила порог в 50%.

Также по состоянию на 14 августа в Украине обнаружили рекордный прирост зараженных коронавируса в сутки, заразились еще 1732 человека.

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