Киев вводит ограничения "желтой зоны" карантина: что запрещено
Киев, Понедельник 17 августа 2020 08:00
Новина українською
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Киев готовит медучреждения второй волны
С сегодняшнего дня, 17 августа, Киев вошел в "желтую" зону карантина. Причина в увеличении количества зараженных.
Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Усилены следующие ограничения и запреты:
- Пребывания в общественных сооружениях, общественном транспорте без масок.
- Пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность.
- Запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции
- Проведение массовых мероприятий с участием больше одного лица на 5 м.кв площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее, чем 1,5 м, если участники размещены стоя.
- Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть только на половину.
Также общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров только в количества мест для сидения.
Тем временем, Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом.
Напомним, Украина сократила "красный список" до 70 стран.
Отметим, что Киев и три регионы приближаются к 50% по загруженности больниц больными COVID-19.