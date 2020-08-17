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Киев вводит ограничения "желтой зоны" карантина: что запрещено

Киев, Понедельник 17 августа 2020 08:00
Киев вводит ограничения "желтой зоны" карантина: что запрещено
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев готовит медучреждения второй волны

С сегодняшнего дня, 17 августа, Киев вошел в "желтую" зону карантина. Причина в увеличении количества зараженных.

Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Усилены следующие ограничения и запреты:

  1. Пребывания в общественных сооружениях, общественном транспорте без масок.
  2. Пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность.
  3. Запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции
  4. Проведение массовых мероприятий с участием больше одного лица на 5 м.кв площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее, чем 1,5 м, если участники размещены стоя.
  5. Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть только на половину.

Также общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров только в количества мест для сидения.

Тем временем, Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом.

Напомним, Украина сократила "красный список" до 70 стран.

Отметим, что Киев и три регионы приближаются к 50% по загруженности больниц больными COVID-19.

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