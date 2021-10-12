В Украине с 13 октября заработают еще 23 камеры автофиксации нарушений ПДД: список дорог
Еще 23 камеры автофиксации нарушений ПДД заработают в семи областях и четырех городах. С завтрашнего дня в Украине будет работать 201 комплекс.
Список расположения камер автофиксации
город Кременчуг:
- 274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.
город Черкассы:
- просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.
город Луцк:
- ул. Вячеслава Чорновила, 17 направление прибора ул. Петра Маха;
- ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого;
- ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова;
- ул. Конякина, 18-а направление направления прибора ул. Киверцовская.
город Львов:
- вул. Стрийська, 292 направление направления прибора. ул. Иоанна Павла II;
- ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины;
- ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.
Винницкая область:
- на 376 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.
Волынская область:
- на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.
Донецкая область:
- на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск;
- на 621 км+111 автодороги М-14 направление С. Камышеватое;
- на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь;
- на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск;
- на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.
Запорожская область:
- на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье;
- на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;
- на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.
Николаевская область:
- на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.
Ровенская область:
- на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия;
- на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.
Черниговская область:
- на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.