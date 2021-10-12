В Україні з 13 жовтня запрацюють ще 23 камери автофіксації порушень ПДР: список доріг
Ще 23 камери автофіксації порушень ПДР запрацюють в семи областях й чотирьох містах. Відзавтра в Україні працюватиме 201 комплекс.
Список розташування камер автофіксації
місто Кременчук:
- 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.
місто Черкаси:
- просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.
місто Луцьк:
- вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха;
- вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького;
- вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова;
- вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.
місто Львів:
- вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ;
- вул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини;
- вул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.
Вінницька область:
- на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.
Волинська область:
- на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.
Донецька область:
- на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;
- на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате;
- на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь;
- на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ;
- на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.
Запорізька область:
- на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя;
- на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків;
- на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
Миколаївська область:
- на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.
Рівненська область:
- на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія;
- на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.
Чернігівська область:
- на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.