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В Украине при 12 тысячах случаев коронавируса в день не будет хватать медиков

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в случае, если ежедневно будут фиксировать по 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, будет наблюдаться дефицит медицинского персонала. Сейчас к борьбе с COVID-19 задействован каждый третий врач в стране.

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Об этом на брифинге заявил эксперт Министерства здравоохранения, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

"Если ежедневно будет регистрироваться 9-10-12 тысяч новых больных, если мы будем иметь положительную динамику по нарастанию заболевших за день, то боюсь, что мы не справимся не в техническом, а в кадровом плане", - сказал Дубров.

Эксперт добавил, что сейчас для оказания помощи больным коронавирусом задействованы 2714 врачей-анестезиологов.

Напомним, ранее Дубров заявил, что в Украине существует проблема с обеспечением больничных коек кислородом. В связи с этим используется лишь 13-15% всех аппаратов искусственной вентиляции легких. Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до середины ноября должны обеспечить проведение кислорода к 26 тысячам коек.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав разработал четыре уровня реагирования на коронавирусную опасность.

При этом в Минздраве готовятся к худшему сценарию развития коронавируса в Украине.

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