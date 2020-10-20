ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве заявили о проблемах с обеспечением больниц кислородом

Киев, Вторник 20 октября 2020 10:31
В Минздраве заявили о проблемах с обеспечением больниц кислородом
Фото: врачи в больнице (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине существуют проблемы с обеспечением больниц кислородом. В связи с этим для лечения пациентов используются лишь 13-15% аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом на брифинге заявил эксперт Министерства здравоохранения, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Он отметил, что сейчас используются лишь 613 аппаратов ИВЛ, тогда как в Украине есть более 4,6 тысячи таких аппаратов.

"Есть некоторые проблемы с обеспечением кислородом. Министр еще в августе поручил медучреждениям обеспечить 80% коечного фонда подведением кислорода. Некоторые медучреждения поручение выполнили, но в некоторых остаются проблемы и критический недостаток кислорода для пациентов", - сказал Дубров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине уже заняты почти 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего используется 33 919 кроватей.

Также сообщалось, что Минздрав планирует за счет частных лабораторий сократить срок осуществления тестирования на коронавирус.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество больницаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь