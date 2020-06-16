В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина

Почти в половине регионов Украины превышено количество заболеваний коронавирусом
В Украине Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина. Во всех этих регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Кроме столицы, требованиям Минздрава не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Все эти регионы имеют более 12 больных COVID-19 на 100 тысяч населения:
Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:
Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров готовит документ, который позволит регионам ужесточать карантин.
Также сообщалось, что в Украине за прошлые сутки вновь зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом, всего в стране уже более 32 тысяч больных.
Автор: Игорь Литвиненко