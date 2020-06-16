В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина

В Украине Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина. Во всех этих регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме столицы, требованиям Минздрава не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Все эти регионы имеют более 12 больных COVID-19 на 100 тысяч населения:

Киев - 15,57;

Винницкая область - 18,13;

Волынская область - 37,43;

Житомирская область - 13,75;

Закарпатская область - 24,01;

Ивано-Франковская область - 15,14;

Львовская область - 34,29;

Ровенская область - 32,88;

Тернопольская область - 17,15;

Черновицкая область - 31,51;

Черниговская область - 12,42.

Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров готовит документ, который позволит регионам ужесточать карантин.

Также сообщалось, что в Украине за прошлые сутки вновь зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом, всего в стране уже более 32 тысяч больных.