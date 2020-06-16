В Україні 11 регіонів не готові до ослаблення карантину

Майже в половині регіонів України перевищено кількість захворювань коронавірусом
В Україні Київ і ще 10 областей не готові до ослаблення карантину. У всіх цих регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю коронавірусом.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Крім столиці, вимогам Моз не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Всі ці регіони мають більше 12 хворих COVID-19 на 100 тисяч населення:
Зазначимо, ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:
Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів готує документ, який дозволить регіонам посилювати карантин.
Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу знову зафіксували ріст захворюваності коронавірусом, всього в країні вже понад 32 тисяч хворих.
Автор: Игорь Литвиненко