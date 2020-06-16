В Україні 11 регіонів не готові до ослаблення карантину

В Україні Київ і ще 10 областей не готові до ослаблення карантину. У всіх цих регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю коронавірусом.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Крім столиці, вимогам Моз не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Всі ці регіони мають більше 12 хворих COVID-19 на 100 тисяч населення:

Київ - 15,57;

Вінницька область - 18,13;

Волинська область - 37,43;

Житомирська область - 13,75;

Закарпатська область - 24,01;

Івано-Франківська область - 15,14;

Львівська область - 34,29;

Рівненська область - 32,88;

Тернопільська область - 17,15;

Чернівецька область - 31,51;

Чернігівська область - 12,42.

Зазначимо, ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:

инцидентность захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів готує документ, який дозволить регіонам посилювати карантин.

Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу знову зафіксували ріст захворюваності коронавірусом, всього в країні вже понад 32 тисяч хворих.