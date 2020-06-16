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В Україні 11 регіонів не готові до ослаблення карантину

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Майже в половині регіонів України перевищено кількість захворювань коронавірусом

В Україні Київ і ще 10 областей не готові до ослаблення карантину. У всіх цих регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю коронавірусом.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Крім столиці, вимогам Моз не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Всі ці регіони мають більше 12 хворих COVID-19 на 100 тисяч населення:

  • Київ - 15,57;
  • Вінницька область - 18,13;
  • Волинська область - 37,43;
  • Житомирська область - 13,75;
  • Закарпатська область - 24,01;
  • Івано-Франківська область - 15,14;
  • Львівська область - 34,29;
  • Рівненська область - 32,88;
  • Тернопільська область - 17,15;
  • Чернівецька область - 31,51;
  • Чернігівська область - 12,42.

Зазначимо, ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:

  • инцидентность захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів готує документ, який дозволить регіонам посилювати карантин.

Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу знову зафіксували ріст захворюваності коронавірусом, всього в країні вже понад 32 тисяч хворих.

Автор: Игорь Литвиненко

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