В Украине почти 1000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 3 августа в Украине фиксируют небольшой спад количества случаев коронавируса, за вчера заразились еще 990 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве, Черновицкой и Харьковской областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Отметим, по сравнению с предыдущей статистикой, количество новых случаев уменьшилось на 122 зараженных.

Всего с начала эпидемии инфицировались 72 168 человек. Выздоровели 39 543 человек, в том числе за вчера 235 случаев. Количество смертельных случаев составляет 1725, за минувшие сутки умерли еще 16 человек.

Напомним, в Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в частности, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Отметим, средний уровень летальности от заболевания коронавирусом по Украине составляет 2,4%, при этом в Кировоградской области уровень существенно превышен.

Также РБК-Украина писало, что от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи во Львовской области.