В Україні майже 1000 нових випадків коронавірусу

Станом на 3 серпня в Україні фіксують невеликий спад кількості випадків коронавірусу, за вчора заразились ще 990 людей. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Чернівецькій та Харківській областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Зазначимо, порівняно з попередньою статистикою, кількість нових випадків зменшилась на 122 заражених.

Всього з початку епідемії інфікувались 72 168 людей. Одужали 39 543 людей, зокрема за вчора 235 випадків. Кількість смертельних випадків становить 1 725, за минулу добу померли ще 16 людей.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину, зокрема, міста і райони розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, середній рівень летальності від захворювання на коронавірус по Україні складає 2,4%, при цьому у Кіровоградській області рівень суттєво перевищено.

Також РБК-Україна писало, що від коронавірусу помер керівник центру первинної медичної допомоги у Львівській області.