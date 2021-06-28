Более 100 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды

В Украине из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов. Отключение электроснабжения произошло в шести областях.
Так, по состоянию на 7 утра, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов.
При этом в Сумской области - 37, Днепропетровской - 33, Донецкой - 13 Запорожской - 12, Киевской - 7 и Черниговской - 7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в субботу в Киевской области выпадал град и ливень.
Кроме того, в Ровенской области в результате непогоды два человека получили травмы. Одна из них пострадала в результате удара молнии.