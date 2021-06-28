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Понад 100 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду

Автор: РБК-Україна

В Україні через негоду знеструмлено 109 населених пунктів. Відключення електропостачання відбулося в шести областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, станом на 7 ранку, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 109 населених пунктів.

При цьому в Сумській області-37, Дніпропетровській - 33, Донецькій - 13 Запорізькій - 12, Київській - 7 і Чернігівській - 7.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, в суботу в Київській області випадав град і злива.

Крім того, в Рівненській області в результаті негоди двоє людей отримали травми. Одна з них постраждала в результаті удару блискавки.

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