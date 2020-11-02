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В Украине более 1,5 тысяч пожизненно заключенных, их содержание стоит 10 тыс. грн в месяц, - Малюська

Автор: РБК-Украина

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в Украине более полутора тысяч человек отбывает пожизненное заключение. По его словам, содержание каждого из них обходится в 10 тыс. гривен в месяц.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр считает, что заключенные должны работать, частично покрывая стоимость своего содержания.

"Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее. Финансирование идет, и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет. Соответственно, их количество увеличивается постоянно", - сказал Малюська.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине есть 27 законсервированных тюрем. Эти учреждения не используются последние два года, поэтому Министерство юстиции выставит их на продажу.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська говорил о планах оставить в Украине только 2 тюрьмы. В то же время в каждом крупном городе должны появиться следственные изоляторы.

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