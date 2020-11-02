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В Україні понад 1,5 тисячі довічно ув'язнених, їх утримання коштує 10 тис. грн на місяць, - Малюська

Автор: РБК-Україна

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні понад півтора тисячі осіб відбуває довічне ув'язнення. За його словами, утримання кожного з них обходиться в 10 тис. гривень на місяць.

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр вважає, що в'язні повинні працювати, частково покриваючи вартість свого утримання.

"Я розумію, що все це дуже гарної якості, але тим не менш. Фінансування йде, і ресурси витрачаються. І це відбувається не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно, їх кількість постійно збільшується", - сказав Малюська.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні є 27 законсервованих в'язниць. Ці установи не використовуються останні два роки, тому Міністерство юстиції виставить їх на продаж.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська говорив про плани залишити в Україні лише 2 в'язниці. Водночас в кожному великому місті повинні з'явитися слідчі ізолятори.

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