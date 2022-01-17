Украина на зимней Олимпиаде-2022: история побед

Лиллехаммер-1994, Норвегия

Игры в норвежском Лиллехаммере были первыми, на которые Украина отправила свою олимпийскую команду. И первой героиней независимой Украины стала биатлонистка Валентина Цербе.

Причем Цербе с трудом пробилась в состав биатлонной сборной, а на гонку, которая принесла ей медаль, попала случайно. В последний момент ее выставили на спринт вместо Елены Петровой, неудачно выступившей в индивидуальной гонке. Как итог - бронзовая медаль. На финише украинка уступила 1,2 секунды канадке Мириам Бедар и 0,1 секунды белоруске Светлане Парамыгиной.

Фото: Валентина Цербе (справа) на пьедестале (facebook.com/olympicua)

Но настоящим триумфом стало выступление 16-летней фигуристки Оксаны Баюл. Перед произвольной программой на тренировке украинка повредила голень в столкновении с немецкой спортсменкой. Но на обезболивающих уколах она выступила блестяще.

Примечательно, что золотая медаль Баюл стала настолько неожиданной, что организаторы на 20 минут отложили церемонию награждения в поисках записи национального гимна Украины.

Фото: первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл (facebook.com/olympicua)

Нагано-1998, Япония

На Олимпийских играх в Нагано украинская команда завоевала всего одну медаль. Биатлонистка Елена Петрова показала второй результата в индивидуальной гонке на 15 км и взяла "серебро".

Украинка допустила промах уже на первой "лежке", но на остальных огневых рубежах отстрелялась чисто. Петрова так и финишировала с одним штрафным кругом, уступив "золото" болгарке Катарине Дафовской.

Фото: серебряная призерка Олимпиады в Нагано Елена Петрова (facebook.com/olympicua)

Турин-2006, Италия

Еще одну олимпийскую медаль сборной Украине по биатлону принесла на следующих Играх в Турине натурализованная россиянка Лилия Вайгина-Ефремова. Первая и единственная Олимпиада в ее карьере стала главным спортивным достижением.

Причем все фаворитки провалили спринтерскую гонку, и пьедестал заняли те, в успех которых никто не верил. Олимпийской чемпионкой стала француженка Флоренс Баверел-Роберт, "серебро" взяла шведка Анна-Карин Олофссон и чуть больше шести секунд проиграла в борьбе за "золото" Ефремова.

Фото: бронзовая призерка Олимпиады в Турине Лилия Вайгина-Ефремова (biathlon.com.ua)

Олимпиада в Турине должна была стать последним большим стартом в карьере украинских фигуристов Елены Грушиной и Руслана Гончарова. За год до этого они стали третьими на чемпионате мира и вторыми на чемпионате Европы.

После обязательной программы украинский дуэт занимал лишь пятое место, но после оригинального танца и свободной программы Грушина и Гончаров взяли "бронзу".

Фото: фигуристы Елена Грушина и Руслан Гончаров (noc-odessa.org.ua)

Сочи-2014, Российская Федерация

Женская сборная Украины по биатлону отправлялась в Сочи в статусе одного из фаворитов после стабильных выступлений на этапах Кубка мира. Медальный почин остался за Витой Семеренко, которая заняла третье место, уступив Анастасии Кузьминой из Словакии и россиянке Ольге Вилухиной.

Фото: Вита Семеренко (справа) после спринта в Сочи (facebook.com/olympicua)

Но главным успехом сочинской Олимпиады стала эстафета. Команда в составе Виты и Валентины Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла первое место, а спортсменки навсегда вписали свои имена в историю украинского спорта, поскольку ранее в эстафете украинские биатлонисты не поднимались на олимпийский пьедестал.

Украинская сборная обошла команду России, которая заняла второе место, на 26 секунд. Серебряные призерки - норвежки - отстали от Украины на 37 секунд.

Фото: олимпийские чемпионки Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная (facebook.com/olympicua)

Пхенчхан-2018, Южная Корея

В 2018 году фристайлист Александр Абраменко стал первым и пока единственным мужчиной из Украины, который выиграл "золото" зимних Олимпийских игр. Причем получать олимпийскую лицензию ему пришлось в форсированном режиме, и место на Играх украинец забронировал лишь после второго места на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

В итоге в Пхенчхане Абраменко набрал 128,51 балла и стал олимпийским чемпионом.

Фото: "золотая" попытка Александра Абраменко (facebook.com/olympicua)