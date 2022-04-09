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Украина ждет получение статуса кандидата на вступление в ЕС в июне, - Стефанишина

Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина рассчитывает на получение статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне. Украинская сторона готова оперативно отправить в Брюссель заполненную анкету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Украина получила анкету членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне. Это часть нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины", - отметила она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев ответит на анкету в течение недели. Заполнение опросника - это один из процедурных этапов получения статуса кандидата на вступление.

Он также отметил, что Украина вплотную приближается к цели стать страной-участницей Евросоюза.

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Ольга СтефанишинаВступление в ЕС