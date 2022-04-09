Україна чекає отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні, - Стефанішина

Україна розраховує на отримання статусу країни-кандидата на вступ до Європейського союзу вже в червні. Українська сторона готова оперативно відправити до Брюсселя заповнену анкету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Україна отримала анкету членства в ЄС. Ми вже виконали велику підготовчу роботу, тому готові діяти швидко. Очікуємо отримання статусу кандидата в червні. Це частина нашого одужання і перемоги над російським агресором, який хоче змінити демократичний курс України", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ відповість на анкету протягом тижня. Заповнення опитувальника - це один з процедурних етапів отримання статусу кандидата на вступ.

Він також зазначив, що Україна впритул наближається до мети стати країною-учасницею Євросоюзу.

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