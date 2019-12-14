Україна чекає від Польщі відповідних кроків щодо місць національної пам'яті

Фото: Ігор Жовква (president.gov.ua)

Україна і Польща продовжують історичний діалог

Україна чекає від польської сторони відповідних кроків щодо місць національної пам'яті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента України Ігоря Жовкви на зустрічі з заступник держсекретаря МЗС Польщі Марчином Пшидачем.

Повідомляється, що сторони обговорили пріоритетні напрями взаємодії в контексті реалізації європейських і євроатлантичних прагнень України. Польща налаштована продовжувати активну підтримку України в цьому напрямку.

Під час зустрічі йшлося про основні питання двостороннього порядку денного, зокрема щодо реалізації домовленостей, досягнутих на рівні глав держав, а також під час засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі 5 листопада 2019 у Львові.

"Обговорюючи проблематику вшанування спільної історичної пам'яті, Ігор Жовква підкреслив, що Україна надала дозволи на проведення пошукових робіт і чекає відповідні кроки з боку польської сторони про впорядкування місць української пам'яті на території Польщі. Співрозмовники узгодили графік заходів політичного діалогу на вищому рівні на найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підготувала перші дозволи на ексгумацію польських поховань.