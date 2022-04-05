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Україна чекає від Грузії доказів того, що вона не допомагає Росії, – Кулеба

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 22:09
Україна чекає від Грузії доказів того, що вона не допомагає Росії, – Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився думками щодо можливої допомоги грузинської влади Росії в уникненні санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Кулеба розповів, що вплив санкцій на РФ був би давно мінімізований, якби Україна не мала важелів впливу на Грузію та інші країни. У ситуаціях, коли контакту з іноземним урядом немає, українська влада знаходить впливового партнера.

"Стосовно Грузії, то ми чекаємо на офіційні докази та переконливі аргументи від Грузії, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати до них, якщо ці докази та аргументи не будуть достатньо переконливими", – заявив міністр.

Напередодні українська розвідка звинуватила Грузію у сприянні контрабанді підсанкційних товарів до РФ. Грузинська влада нібито зажадала від спецслужб країни не перешкоджати незаконному транзиту.

До слові, в уряді Грузії назвали Україну "заповідником" злочинців-утікачів.

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