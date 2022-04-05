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Вице-премьер Грузии назвала Украину "заповедником" для сбежавших преступников

Новина українською →
Тбилиси, Вторник 05 апреля 2022 18:46
Вице-премьер Грузии назвала Украину "заповедником" для сбежавших преступников Фото: вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани (twitter.com/avaza1972)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани отреагировала на обвинения Киева в том, что Тбилиси помогает России в контрабанде санкционных товаров. Она назвала Украину "заповедником" для сбежавших грузинских преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Украина превратилась в "заповедник" сбежавших из Грузии криминалов. Поэтому я бы пожелала, чтобы украинское правительство не поддавалось на рассказы криминалов", - цитирует издание заявление Цулукиани на брифинге.

Она призвала украинское правительство сотрудничать с официальным Тбилиси, а не беглыми оппозиционерами. Вице-премьер также заявила, что границы Грузии надежно защищены от провоза подсанкционных товаров.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через Грузию.

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