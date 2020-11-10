ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина заявила о прогрессе в разблокировке КПВВ на Донбассе

Автор: РБК-Украина

На уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) достигли прогресса в вопросе разблокировки контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Конкретные условия обсудят завтра.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram.

В сообщении говорится, что сегодня российская сторона, несмотря на предыдущие договоренности, отказалась разблокировать пропуск в районе КПВВ "Счастье" и "Золотое". Тем не менее при содействии координатора гуманитарной подгруппы Тони Фриша удалось достичь определенного прогресса в обсуждении условий разблокирования КПВВ российской стороной.

"Конкретные условия будут обсуждены завтра во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинская сторона открыла все КПВВ на Донбассе, однако пропуск осуществлялся только в Станице Луганской. Оккупационная власть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей отказалась открыть КПВВ, обвинив Киев в несогласованных шагах.

Сегодня представители так называемой "Луганской народной республики" заявили, что завершили строительство своих пунктов пропуска в районе Счастья и Золотого.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассКПВВКонтактная группа