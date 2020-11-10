ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна заявила про прогрес у розблокуванні КПВВ на Донбасі

Автор: РБК-Україна

На рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) досягли прогресу у питанні розблокування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Конкретні умови обговорять завтра.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ у Telegram.

У повідомленні йдеться, що сьогодні російська сторона, незважаючи на попередні домовленості, відмовилася розблокувати пропуск в районі КПВВ "Щастя" і "Золоте". Тим не менш за сприяння координатора гуманітарної підгрупи Тоні Фріша вдалося досягти певного прогресу в обговоренні умов розблокування КПВВ російською стороною.

"Конкретні умови будуть обговорені завтра під час спільного засідання ТКГ на рівні голів делегацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українська сторона відкрила всі КПВВ на Донбасі, однак пропуск здійснювався лише в Станиці Луганській. Окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей відмовилася відкрити КПВВ, звинувативши Київ у непогоджених кроках.

Сьогодні представники так званої "Луганської народної республіки" заявили, що завершили будівництво своїх пунктів пропуску в районі Щастя і Золотого.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасКПВВКонтактная група