Украина заявила о прогрессе в разблокировке КПВВ на Донбассе

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

На уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) достигли прогресса в вопросе разблокировки контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Конкретные условия обсудят завтра.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram.

В сообщении говорится, что сегодня российская сторона, несмотря на предыдущие договоренности, отказалась разблокировать пропуск в районе КПВВ "Счастье" и "Золотое". Тем не менее при содействии координатора гуманитарной подгруппы Тони Фриша удалось достичь определенного прогресса в обсуждении условий разблокирования КПВВ российской стороной.

"Конкретные условия будут обсуждены завтра во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинская сторона открыла все КПВВ на Донбассе, однако пропуск осуществлялся только в Станице Луганской. Оккупационная власть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей отказалась открыть КПВВ, обвинив Киев в несогласованных шагах.

Сегодня представители так называемой "Луганской народной республики" заявили, что завершили строительство своих пунктов пропуска в районе Счастья и Золотого.