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Україна заявила про прогрес у розблокуванні КПВВ на Донбасі

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 17:59
Україна заявила про прогрес у розблокуванні КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) досягли прогресу у питанні розблокування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Конкретні умови обговорять завтра.

Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ у Telegram.

У повідомленні йдеться, що сьогодні російська сторона, незважаючи на попередні домовленості, відмовилася розблокувати пропуск в районі КПВВ "Щастя" і "Золоте". Тим не менш за сприяння координатора гуманітарної підгрупи Тоні Фріша вдалося досягти певного прогресу в обговоренні умов розблокування КПВВ російською стороною.

"Конкретні умови будуть обговорені завтра під час спільного засідання ТКГ на рівні голів делегацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українська сторона відкрила всі КПВВ на Донбасі, однак пропуск здійснювався лише в Станиці Луганській. Окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей відмовилася відкрити КПВВ, звинувативши Київ у непогоджених кроках.

Сьогодні представники так званої "Луганської народної республіки" заявили, що завершили будівництво своїх пунктів пропуску в районі Щастя і Золотого.

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