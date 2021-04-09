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Украина заявила о повышении военной опасности из-за войск РФ у границ

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 12:00
Украина заявила о повышении военной опасности из-за войск РФ у границ Фото: войска России готовятся к наступлению (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о военной опасности из-за стягивания российских войск к границам. Военные мероприятия, которые сейчас проводит Россия у границ Украины, являются нетипичными для зимнего периода подготовки вооруженных сил РФ.

Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил в эфире телеканала "Дом".

По его словам, обычно такие масштабные мероприятия проходят осенью, когда проводятся стратегические учения и разного рода итоговые командно-штабные учения. В Украине такие действия РФ оценивают как угрозу национальной безопасности страны.

"В настоящее время, по результатам мониторинга ситуации, ГУР МО Украины отмечает повышение уровня военной опасности для нашего государства. Это обусловлено переброской российских войск к границам Украины, масштабными мерами их оперативной и боевой подготовки, усилением разведывательной деятельности против нашего государства", - заявил Скибицкий.

Напомним, Россия перебросила к украинской границе наибольшее количество войск с 2014 года.

В ответ на наращивание российского военного присутствия США планируют отправить в Черное море свои военные корабли.

Больше о российской агрессии читайте в материале "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".

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